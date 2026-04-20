Vučić nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće konsultacije sa predstavnicima stranaka, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Vučić će se u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u 09.00 časova sastati sa delegacijom Alternative za promene, dok je za 09.30 zakazan sastanak sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke. Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije