Bugarski CIK: „Progresivna Bugarska“ vodi sa oko 43 odsto glasova

Centralna izborna komisija Bugarske (CIK) objavila je prve preliminarne rezultate današnjih parlamentarnih izbora, prema kojima, na osnovu 7,08 odsto obrađenih zapisnika biračkih odbora, vodi "Progresivna Bugarska" bivšeg bugarskog predsednika Rumena Radeva sa oko 43,46 odsto glasova.

Prema poslednjim podacima, koalicija "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska" osvojila je oko 14 odsto glasova, dok je koalicija GERB-SDS Bojka Borisova na trećem mestu sa približno 13 odsto, prenela je bugarska novinska agencija BTA. Pokret "Vazraždanje" i Pokret za prava i slobode (DPS) imaju po oko pet odsto podrške, dok su ostale partije ispod izbornog praga od četiri odsto. CIK navodi da je reč o ranim, preliminarnim rezultatima koji mogu značajno da se