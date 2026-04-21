Pao diler u Čačku: Policija pronašla kokain

B92 pre 8 minuta
Policija u Čačku, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu, uhapsila je D. K. (31) iz Čačka, kada je pretresom stana i drugih prostorija koje on koristi pronašla kesu sa 106 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.

Takođe su pronašli vagicu za precizno merenje, novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika i pet mobilnih telefona. On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Čačak. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
