Majka i šestoro dece poginuli u eksploziji u Pensilvaniji

Danas pre 10 sati  |  FoNet
Majka i šestoro dece uzrasta od tri do 11 godina poginuli su u eksploziji i požaru u kući u centralnoj Pensilvaniji, saopštile su loklane vlasti, javlja danas AP.

Vatrogasci koji su reagovali na prijavu o eksploziji i požaru u kući u opštini Lamar u okrugu Klinton blizu Mil Hola u nedelju ujutro potvrdili su da je sedam ljudi zarobljeno na mestu nesreće, ali nisu mogli da pretraže zgradu zahvaćenu plamenom, saopštila je državna policija Pensilvanije. Svih sedmoro je poginulo, a policija ih je identifikovala kao Saru Stolkfus (34), njena četiri sina u dobi od 11, 10, pet i tri godine i dve ćerke, uzrasta osam i šest
