Radev nije Orban

Rumen Radev ima mandat da vodi Bugarsku i prekine niz vanrednih izbora i hroničnu političku krizu.

Spočitava mu se navodna bliskost Moskvi, a on kao najvažniji zadatak vidi obračun sa korupcijom. Ankete su ga nedeljama videle u vođstvu – i pokazale su se tačnim. Bivši predsednik Rumen Radev je, prema izlaznim projekcijama, pobednik parlamentarnih izbora sa oko 45 odsto glasova što bi trebalo da je dovoljno za apsolutnu većinu i oko 135 mandata od 240. Takvih je izbora u Bugarskoj u poslednjih pet godina bilo čak osam. Ako je suditi po Radevu, novih izbora uskoro