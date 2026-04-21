Obaveštenje Elektrodistribucije Ivanjica

U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica obavljaće radove na dv 10 kv četvrtak 23. 04. 2026. godine u periodu od 08:00 do 15:00 bez električne energije biti korisnici Šarenika.

Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije, koja se može preuzeti preko Google Play prodavnice. Korisnici se preko aplikacije mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za pojedinačne opštine po izboru. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu