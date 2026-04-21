Spremite balone: Detaljan spisak ulica koje danas i sutra ostaju bez vode

Javno komunalno preduzeće " Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas i u četvrtak bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Voždovac, a sutra u Barajevu.

Danas, u periodu od osam do 18 časova, bez vode će ostati zbog planiranih radova potrošači na Voždovcu u ulicama Ribnička, Kapetana Miodraga Miletića, Emanuela Jankovića i Admirala Vukovića. Sutra će bez vode od devet do 16 časova ostati zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo potrošači u naseljima Srednji kraj i Ravni gaj, kao i u ulicama Duje Damnjanovića,