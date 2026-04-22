Iznenađenje u Bostonu - ruki ispisao istoriju VIDEO

Košarkaši Filadelfije napravili su iznenađenje u Bostonu i izjednačili na 1-1 u seriji.

Siksersi su slavili rezultatom 111:97 i uzvratili "brejkom" u prvoj rundi plej-ofa Istoka NBA lige. Gledajući statističke parametre, trojke su odlučile pobednika. Boston je ubacio 13 iz 50 pokušaja, dok su Siksersi imali 19/39. Goste je predvodio Vi-Džej Edžkomb sa 30 poena i 10 skokova, Tajriz Meksi je dodao 29, uz devet asistencija i četiri skoka, Pol Džordž je pridodao 19, Keli Ubre 12, a Andre Dramond 10, uz osam skokova. Edžkomb je postao prvi ruki od Tima