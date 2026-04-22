Poznati detalji Vembijeve povrede VIDEO

Drugi meč serije između San Antonija i Portlanda obeležila je teška povreda prve zvezde Sparsa, Viktora Vembanjame, MVP kandidata koji je dan ranije jednoglasno proglašen za najboljeg defanzivca lige.

Francuski centar Sparsa morao je da napusti teren zbog potresa mozga. Vembanjama se povredio u drugoj četvrtini nakon prodora u reket pored Džrua Holideja, kada je pao licem na parket i udario vilicom o pod. Posle dijagnoze potresa mozga, nije se vraćao u igru i odmah je uključen u NBA protokol, što znači da bi mogao da propusti više utakmica. Prema pravilima lige, igrač mora da prođe najmanje 48 sati oporavka i niz medicinskih testova bez simptoma pre nego što