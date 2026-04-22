Lopandić: Ponašanje srpske vlasti antievropsko

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) Duško Lopandić izjavio je danas da je ponašanje vlasti u Srbiji prema Evropskoj uniji „antievropsko“ i da je formiranje operativnog tima za pristupanje EU „zamajavanje Brisela“.

Lopandić je rekao da su i Brisel i domaći stručnjaci upozoravili na štetnost usvajanja izmena pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, ali da je vlast ipak usvojila te zakone. „A onda sad imamo priču – samo da dobijemo od Venecijanske komisije, sad ćemo mi to da ispravimo“, rekao je Lopandić za televiziju N1. U međuvremenu je vlast obavila ono što je htela – smanjeni su kapaciteti tužilaštva i blokirano nekoliko važnih