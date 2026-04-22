Beogradski vodovod: Deo Barajeva danas bez vode

Beogradski vodovod najavio je da deo opštine Barajevo neće imati vodu danas od 9.00 do 16.00 sati.

To su naselja Srednji kraj i Ravni gaj i ulice Duje Damnjanovića, Sremskih partizana, Vojislava Damnjanovića, Borivoja Tašića i okolne. Biće postavljeni kamioni-cisterne s vodom za piće, a na potrošače je apelovano da pripreme zalihe vode, preneo je Beoinfo. Vode neće biti jer će zbog radova "Elektrodistribucije Srbije" biti prekinuto snabdevanje strujom objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo.