U eksploziji u Splitu jedna osoba poginula

U eksploziji koja se u utorak kasno uveče dogodila u podvožnjaku na Ravnim njivama i u kojoj je jedna osoba poginula nije bilo elemenata krivičnog dela, saopštila je splitska policija.

Eksplozija se dogodila oko 22.40 sati u podvožnjaku nedaleko od Kauflanda na Ravnim njivama. Policija je rekla kako su odmah nakon primljene dojave o eksploziji uspostavili obezbeđenje i blokadu šireg mesta događaja. Uz prisustvo zamenika županijskog državnog pravobranioca obavljen je uviđaj na mestu pogibije jedne osobe. "Prema do sada utvrđenim informacijama u ovom događaju nema elemenata krivičnog dela. Telo je prevezeno na patologiju kako bi se obavila sudsko