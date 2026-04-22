Bugarska: Autobus se prevrnuo kod Malog Trnova, ima poginulih

SOFIJA - Najmanje dve osobe su poginule, a više je povređeno kada se autobus rano jutros prevrnuo na putu ka graničnom prelazu Malo Trnovo na jugoistoku Bugarske, saopštile su lokalne vlasti.

Prema rečima gradonačelnika Malog Trnova, vozilo se zaustavilo na kolovozu zbog nedostatka goriva, nakon čega je krenulo unazad i prevrnulo se, prenosi agencija BTA. Na mestu nesreće nalaze se ekipe policije i hitne pomoći, dok su povređeni prevezeni u bolnicu u Burgasu. Deo putnika zbrinut je u lokalnom dnevnom centru, a nadležni organi vrše uviđaj i utvrđuju okolnosti nesreće.