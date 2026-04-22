Tramp: "Iran finansijski propada zbog zatvaranja Ormuskog moreuza"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Iran "finansijski propada" zbog zatvaranja Ormuskog moreuza. "Iran se finansijski urušava! Žele da se Ormuski moreuz odmah otvori - gladni su za novcem! Gube 500 miliona dolara dnevno.

Vojska i policija se žale da ne dobijaju platu. SOS", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je ranije objavio da je Teheran rekao da podržava zatvaranje moreuza kako bi "sačuvao obraz" pod američkom blokadom iranskih luka. Takođe je najavio da će produžiti primirje sa Iranom dok lideri te zemlje ne istupe sa jedinstvenim predlogom i dok se ne okončaju pregovori.