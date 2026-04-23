U Evropi dramatično raste prodaja električnih automobila

Auto blog pre 17 minuta
Podaci otkrivaju da je u martu registrovano 224.000 novih električnih vozila, a 500.000 u prva tri meseca ove godine, što je povećanje od 33,5% u odnosu na prethodnu godinu, prema analizi podataka o prodaji u 15 zemalja koju su sproveli New AutoMotive i E-Mobility Europe.

U Norveškoj je 98% novih vozila bilo na struju, a slede Danska sa 76% i Finska s gotovo 50%. Podaci pokrivaju 15 zemalja na tržištima EU i Efte. Nemačka, Francuska, Španija, Italija i Poljska su zabeležike rast potražnje električnih vozila od 40% u prvom tromesečju ove godine, piše The Guardian. Od povećanja interesa za električnim vozilima najviše koristi će imati proizvođači poput Tesle, Volkswagena, Renaulta ili BYD-a, koji prodaju samo električna vozila ili
Otvori na auto.blog.rs

Ključne reči

RenoFolksvagenVolkswagenEUItalijaGuardianNemačkaPoljskaDanskaFinskaNorveškaTeslaŠpanijaRenaultFrancuskaBYD

Automobili, najnovije vesti »

