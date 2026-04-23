Počeli razgovori MMF-a i Srbije o ekonomskom programu

Razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i srpske delegacije koju predvodi guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković, počeli su u četvrtak, saopšteno je iz centralne banke.

Povod je treće razmatranje sprovođenja ekonomskog programa podržanog aktuelnim Instrumentom za koordinaciju politike, koji je MMF odobrio Srbiji krajem 2024. godine. Podsetimo, Instrument za koordinaciju politike je savetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje novca. Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i koje sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku. Misija fonda, na čijem je čelu Annette Kyobe, boraviće u Beogradu do 5. maja. "Tokom