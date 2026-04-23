Misija MMF-a sa delegacijom Srbije o sprovođenju ekonomskog programa

BEOGRAD - Plenarnim sastankom koji je danas održan u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda.

Delegaciju Srbije predvodi guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković i guverner Republike Srbije u MMF, a u razgovorima je učestvovao i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima, kao i predstavnik Ministarstva privrede, saopštila je centralna banka. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, boraviće u Beogradu do 5. maja. Razgovori se održavaju povodom trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog