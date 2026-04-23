Bombardovanje 1999: Poslednji let za Beograd

Tekst je prvobitno objavljen 24. marta 2019. Većina u Srbiji nije verovala da će NATO ispuniti pretnju – sve dok bombe nisu počele da padaju. Početkom februara 1999, američki magazin Tajm, za koji sam tada radio uporedo sa beogradskim Vremenom, poslao me je u Englesku na dvonedeljni kurs za novinare koji rade u „neprijateljskom okruženju“. Kurs je bio obavezan, a posle me je čekao jednonedeljni odmor u Londonu, o trošku časopisa, kao nagrada za samopregoran rad.