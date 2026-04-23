Vreme danas sunčano i toplije

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se ponegde očekuje slab prizemni mraz. Duvaće slab i umeren severozapadni, sredinom dana i posle podne i jak vetar. Jutarnja temperatura biće od nule do šest stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će na periferiji grada biti slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije. Jutarnja temperatura biće oko šest stepeni, a najviša dnevna oko 18 stepeni.