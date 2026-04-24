Makron: SAD više neće štititi Evropu na dugi rok

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države (SAD) neće više štititi Evropu na dugi rok i da zbog toga Evropa treba da bude jača. „Izazov za našu Evropu je da bude jača i nezavisnija, jer imamo SAD koje nas više neće štititi na dugi rok“, rekao je Makron tokom razgovora sa studentima u francusko-kiparskoj školi u Nikoziji gde boravi na neformalnom samitu lidera Evropske unije (EU). Makron je kao primere naveo