Hitna smena Načelnika zrenjaninske policije

Pokret Promene u fokusu (PUF) najoštrije osuđuje privođenje dvoje aktivista građanskih inicijativa „Zrenjaninski zborovi“ i „Bicikl gerila“, kao i način na koji je policija postupala prema njima.

Zastrašujuće je i nedopustivo da se građani privode zbog uklanjanja političkih nalepnica i ispisivanja poruka koje predstavljaju izraz političkog stava. Još je skandaloznije svedočenje jedne od privedenih da je tokom boravka u policijskoj stanici bila primorana da se potpuno skine prilikom pretresa. Takvo postupanje predstavlja grubo kršenje ljudskog dostojanstva i zloupotrebu ovlašćenja. PUF jasno poručuje: ovo nije pitanje prekršaja, već pitanje zloupotrebe sile