Rača: Otkriveno nelegalno oružje, sledi krivična prijava

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rači, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštom u Aranđelovcu, podneće krivičnu prijavu protiv M.

I. (1953) iz Rače, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je pretresom kuće koju koristi osumnjičeni, u okolini Rače, pronašla pištolj, lovački karabin i 220 komada municije različitog kalibra, za koje ne poseduje odobrenje. Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.