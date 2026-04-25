Formula 1 se vraća u Istanbul

Foto: Arhiva / Formula 1 Trka Formule 1 od naredne sezone biće organizovana ponovo u Turskoj, nakon što je Vlada postigla dogovor sa upravom takmičenja najmanje na pet godina, do 2031. - Formula 1 se ubraja među najznačajnije sportske događaje na svetu, odlikuju je spektakl, baza mladih navijača i liderstvo u automobilskim tehnologijama.

I u našoj zemlji Formula 1 uživa široku publiku u svim starosnim grupama, posebno među omladinom, sa zaista strastvenom bazom navijača - rekao je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan posle sastanka sa zvaničnicima takmičenja. Prva trka na Istanbul Parku održana je 2005. godine, pa sve do 2011. a sledeće godine vratiće se u kalendar prvi put od 2021. godine, kada je trijumfovao Valteri Botas vozeći za Mercedes. - Trke dopiru do skoro 19 miliona ljudi u našoj