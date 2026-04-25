Sajam hortikulture otvoren do nedelje

Najveća regionalna manifestacija posvećena pejzažnom uređenju, baštovanstvu i zelenim površinama otvorena je danas na platou Šumadija sajma i trajaće do nedelje, 26. aprila.

Trodnevnu manifestaciju, koja se održava pod pokroviteljstvom grada, otvorila je Danka Andonovski, članica Gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sajam hortikulture nije samo izložba već praznik lepih boja i mirisa, mesto susreta i inspiracije. Svaka biljka ima svoju poruku, ali lepota je glavna karakteristika svake od njih, kao i današnjeg okupljanja ovde na Šumadija sajmu, rekla je Andonovski. Na sajmu izlaže više od 80 domaćih rasadnika,