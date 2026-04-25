Zvezda završila prvi potpis?

Budući da je Crvenu zvezdu napustio Jago dos Santos, a samo se čeka kada će i Kodi Miler-Mekintajer put Pireja, beogradski tim čeka primarni posao u vidu dovođenja plejmejkera.

Kako navodi " Sport klub", klub je postigao dogovor sa Krisom Džonsom iz Hapoela. On ove sezone beleži 9.7 poena, 2 skoka i 4.2 asistencije po utakmici uz indeks korisnosti 11.6. Nije nepoznanica da su u Zvezdi uveliko razmišljali o Džonsu, ali izgleda da je došlo do konačnog dogovara. Ono što je sigurno, Crvenu zvezdu očekuje novi plejmejkerski duo, a možda i veća minutaža za Stefana Miljenovića, koji se u poslednje vreme nameće sve ozbiljnijim partijama.