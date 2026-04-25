"Minimalac" Arsenala za povratak na vrh Premijer lige!

Arsenal je uspeo da se oporavi od poraza u velikom derbiju i vrati se pobedama, pošto je na „Emirejtsu“ savladao Njukasl sa 1:0 u meču 34. kola Premijer lige, čime je ostao u šampionskoj trci sa Mančester sitijem.

Posle kiksa protiv direktnog rivala, tim Mikela Artete nije imao pravo na novi loš rezultat, a duel sa Njukaslom dočekan je kao jedno od ključnih iskušenja u finišu sezone. Ipak, početak nije nagoveštavao lagan posao za domaćina, jer su gosti već u uvodnim minutima uspeli da zaprete i pokažu da neće igrati podređenu ulogu. Kako je meč odmicao, Arsenal je preuzimao inicijativu i sve češće dolazio u završnicu, a nagrada za takvu igru stigla je vrlo rano. Već u