Marsenić: Jedan front, tri kolone

Potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije Predrag Marsenić ocenio je danas da bi najbolje bilo da opozicija na izbore izađe u jednom frontu, ali u tri kolone – jednu bi činila desnica, drugu proevropska opozicija, a treću studenti.

Marsenić je na konferenciji za novinare rekao da svi treba da sarađuju na smeni vlasti demokratskim sredstvima i da je bitno da svi jasno kažu da je budućnost nova, demokratska i slobodna Srbija, bez Srpske napredne stranke i aktuelnog šefa države Aleksandra Vučića. Ukoliko se vlast ne promeni, Srbija teško može da preživi. Na pitanje „Srbija ili Vučić“ je odgovor jasan – Srbija. Zbog toga smo formirali listu autentične desnice, bez koje neće biti promene vlasti,