Počinje isplata aprilskih penzija

Prema zvaničnom kalendaru, penzije će najpre dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima isplata počinje 5. maja, i to istovremeno na račune, kućne adrese i na šalterima pošta.

Za najstarije iz kategorije zaposlenih, isplata će se odvijati u dva termina: - 9. maja - isplata preko tekućih računa - 11. maja - isplata na kućne adrese i na šalterima pošta Penzioneri koji su penziju stekli kao poljoprivrednici novac će dobiti 6. maja, bez obzira na način isplate, dok će korisnicima penzija iz bivših republika SFRJ ček stići 8. maja. PIO fond podseća da se isplate realizuju prema unapred utvrđenom rasporedu, a penzionerima se savetuje da prate