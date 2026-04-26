Još jedan stabilan prolećni dan pred Mitrovčanima

Danas će u Sremskoj Mitrovici biti pretežno sunčano i prijatno toplo vreme.

Minimalna temperatura biće oko 5 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 22 stepena. Duvaće slab do umeren vetar, povremeno pojačan, uglavnom severozapadnog pravca. Očekuju se povoljne biometeorološke prilike, što će većini građana prijati. Tegobe su moguće kod hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, naročito u vidu blage glavobolje i umora. Astmatičarima se savetuje dodatni oprez u popodnevnim satima.