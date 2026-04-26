POGLED SA MIŠELUKA: Orodili se s vodom

NOVI SAD - Konstanta vojvođanskog duha jeste njegov gotovo patološki strah od vode. Sve do polovine 18. veka Vojvodinom je dominirao pejzaž koji vidite s leve strane puta kada iz Petrovaradina krenete prema Sremskim Karlovcima. Nepregledna baruština puna pretnji, insekata i nezdravih isparenja. Dunav, Tisa, Moriš, Begej... bili su prepušteni sami sebi i razlivali se kada hoće i kuda hoće. U Bačkoj, ovaj ili onaj vid močvarnog zemljišta prostirao se na trećini ukupne površine! Zbog vode se gladovalo i

Tek kada su Turci, posle nekoliko vekova, konačno morali da se spuste bliže Stambolu, a Austrija shvatila da je jedini način da se od njihovog povratka zaštiti naseljavanjem vojvođanske pustare, stanje se promenilo. Da bi se kolonizacija uspešno sprovela, bilo je potrebno stvoriti obradivu zemlju, rešiti se suvišne vode i izgraditi kanale. Iskopavanje Velikog bačkog kanala, čijih je 110 kilometara kopano ručno, bio je znak da, bar za Vojvodinu, život kreće iz