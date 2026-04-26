Danas sunčano i toplo

U nedelju pretežno sunčano i toplo, ali na severu Srbije nekoliko stepeni niža temperatura nego u subotu.

U toku dana se očekuje malo oblaka koji se premeštaju od severa ka jugu. Vetar ujutru slab, a popodne umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale i u porastu. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C u Požegi do 12°C u Beogradu, a maksimalna od 20°C u Subotici Vojvodine do 25°C na jugu i jugozapadu Srbije. Uveče vedro. U ponedeljak nekoliko stepeni svežije u odnosu na nedelju sa dužim sunčanim periodima. U toku dana se očekuje vrlo malo