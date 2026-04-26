Aleksandra Sofronijević: Soko do Budimpešte čeka Mađarsku

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je Srbija spremna za uspostavljanje putničkog saobraćaja do Budimpešte i da datum otvaranja pruge zavisi isključivo od mađarske strane. „Ono što se pojavilo kao problem je problem tehničke prirode.

To znači da mađarska strana, pre svega iz MAV-a, njihovog nacionalnog prevoznika i operatera, proveravaju i rade bezbednosne provere takozvanog ETCS sistema, imajući u vidu da se pojavila i da je uočena neka greška koja utiče na bezbednost odvijanja saobraćaja za brzine od 160 kilometara na čas“, rekla je Sofronijević za Radio televiziju Srbije (RTS). Podsetila je da je teretni saobraćaj uspostavljen za brzinu do 100 kilometara na čas do Budimpešte 24. februara ove