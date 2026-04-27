Pucnjava u Vašingtonu: 'Nisam bio zabrinut', kaže Tramp

@REALDONALD TRUMP / TRUTHSOCIAL Tramp je podelio fotografiju na kojoj se vidi muškarac bez macije na podu Vašington Hilton hotela

Iako mu je ovo drugi predsednički mandat, Donald Tramp je prvi put u toj ulozi prisustvovao godišnjoj večeri izveštača iz Bele kuće.

Pre nego što će se 25. aprila obratiti prisutnima u hotelu Vašington Hilton u blizini balske sale začuli su se pucnji.

On, prva dama Melanija Tramp, kao i američki potpredsednik Džej Di Vens su evakuisai, a američka Tajna služba potvrdila je da u 'incidentu sa pucnjavom' nije bilo povređenih, kao i da je priveden muškarac.

Neposredno posle napada, američki predsednik je rekao da je „uvek šokantno kada se tako nešto dogodi", kao i da ne može da „zamisli da postoji opasnija profesija“.

Dan kasnije, Tramp je za CBS izjavio da „nije bio zabrinut“ tokom evakuacije.

„Razumem život. Živimo u ludom svetu“, rekao je on američkom partneru BBC-ja.

Osumnjičeni je identifikovan kao 31‑godišnji Kol Tomas Alen, bio je „naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa", ali njegovi motivi se dalje istražuju.

'Preliminarni' nalazi ukazuju na da su njegova meta bili zvaničnici Trampove administracije, a 'verovatno' i sam predsednik, izjavio je Tod Blanš, vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca SAD posle napada.

Osumnjičeni se suočava sa dve optužbe: za upotrebu vatrenog oružja tokom izvršenja nasilnog krivičnog dela i za napad na savezne službenike upotrebom opasnog oružja, izjavila je Džanin Piro, američka tužiteljka za Vašington.

Napadač je nosio „mržnju u srcu" i bio je „veliki antihrišćanin", rekao je Tramp dan posle napada.

Ko je osumnjičeni i kako se približio Trampu?

Američki organi reda identifikovali su osumnjičenog kao Kola Tomasa Alena iz Torensa u Kaliforniji.

Osumnjičeni napadač je bio gost hotela u kojem se održavao događaj, rekao je Džefri Kerol, vršilac dužnosti načelnika policije Vašingtona, na konferenciji za medije.

I dalje se istažuje da li je napadač sklopio oružje u hotelu, izjavio je Tod Blanš, dodajući da nije 'daleko odmakao'.

„Jedva da je probio prsten zaštite", dodao je.

Alen je verovatno putovao vozom iz Los Anđelesa za Čikago i potom u Vašington.

Na fotografijama objavljenim 26. aprila vide se agenti Federalnog istraživačkog biroa (FBI) i policije kako pretražuju područje na jednoj adresi u Kaliforniji za koju se veruje da je povezana sa osumnjičenim.

Osumnjičeni je posle hapšenja odveden u bolnicu radi medicinskog zbrinjavanja.

„Misle da je delovao sam. I ja imam isti utisak", rekao je Tramp o 31-godišnjem napadaču.

„Rekao bih da je bolestan čovek", dodao je šef Bele kuće.

Na snimku nadzornih kamera u hotelu vidi se osumnjičeni kako izlazi iz njegove sobe na 10. spratu hotela, odeven u crno, noseći sačmaricu, pištolj i nekoliko noževa spakovanih u crnu torbu, a koristio je unutrašnje stepenište da bi se spustio niz otprilike 10 spratova, zaobilazeći strogo nadzirane javne prostore hotela, rekli su visoki policijski izvori za CBS.

CBS je imao uvid u pisani dokument za koji se veruje da je povezan sa osumnjičenim, a istom papiru pisali su i drugi mediji.

U njemu se navodi da je napadač želeo da cilja članove Trampove administracije „od najvišeg do najnižeg ranga“, a da bi gosti i osoblje hotela bili napadnuti isključivo da bi se došlo do zvaničnika.

BBC nije mogao nezavisno da potvrdi pomenute papire, opisane kao manifest, koji su navodno poslati članovima porodice osumnjičenog pre pokušaja napada.

Prema medijskim izveštajima, Kol Tomas Alen je iz Torensa, naselja koje pripada Los Anđelesu u Kaliforniji.

Radio je kao nastavnik u Torensu pošto je prethodno diplomirao na uglednom kalifornijskom Institutu za tehnologiju, preneo je CBS.

Policija veruje da Alen nema krivični dosije, prenosi Indipendent.

Osvojio je nagradu Nastavnik meseca u decembru 2014. isvestila je agencija Rojters, citirajući objavu na Fejsbuku.

Na profilu poslovne mreže Linkdin sa imenom osumnjičenog piše da je „inženjer i IT stručnjak, nezavisni tvorac video igara, nastavnik po rođenju".

Alen je diplomirao na kalifornijskom Institutu za tehnologiju 2017, a sedam godina kasnije položio je master na Kalifornijskom državnom univerzitetu, navedeno je na Linkdinu.

Na istoj mreži piše i da je honorarno radio kao nastavnik i da je pravio video igre.

Šta je rekao američki predsednik?

U prvom intervjuu posle napada, Tramp je rekao da su on i prva dama dobro „posle večeri koja je bila tužna na mnogo načina".

„Kada ste predsednik po drugi put, u mnogo ste većoj opasnosti", izjavio je.

Upitan o tome što je želeo da se događaj nastavi, uprkos pucnjavi, predsednik je rekao da nije želeo da se sve prekine zbog 'jednog ludaka'.

Protokol je takav da nije bilo moguće, objasnio je.

Pohvalio je agente Tajne službe, čiji je jedan pripadnik, po njegovim ranijim rečima, pogođen iz neposredne blizine, ali ga je zaštitio pancir.

„Razgovarao sam sa tim službenikom i on se oseća odlično.

„Izuzetno je dobrog duha, rekli smo mu da ga volimo i poštujemo - on je veoma ponosan čovek", rekao je.

Tramp je 26. aprila ponovio da je izgradnja balske dvorane u Beloj kući, koja je privukla kontroverze, neophodna iz bezbednosnih razloga.

Povodom ranije najavljene posete kralja Čarlsa, američki predsednik je rekao da britanski monarh dolazi u posetu kako je planirano i da će se „sjajno provesti".

Kako je izgledala noć?

Pored Trampa je sedela Veiđia Đijeng, predsednica Udruženja dopisnika Bele kuće, nazivajući napad „potresom“.

Dan posle pucnjave se zahvalila Tajnoj službi na akcijama koje su „zaštitile hiljade gostiju“.

Večeri je prisustvovalo i nekoliko dopisnika BBC-ja, koji su potom izvestili o scenama opšte konfuzije nastale posle zvuka pucnjave.

Pripadnici američke Tajne službe viđeni su kako izvode predsednika i prvu damu iz sale, dok su visoki zvaničnici administracije, među kojima ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi i ministar odbrane Pit Hegset, ubrzano evakuisani.

Ostali zvaničnici ostali su zaključani u balskoj sali, dok su brojni novinari pokušavali da u realnom vremenu izveštavaju redakcije o razvoju događaja.

Večera dopisnika Bele kuće predstavlja dugu tradiciju američke štampe koja datira još iz 1921. godine i na kojoj je po pravilu prisutan aktuelni predsednik.

Tramp je ovom događaju poslednji put prisustvovao 2011. godine u ulozi građanina.

Reuters Gosti se skrivaju ispod stolova pošto su predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramo evakuisani sa večere

'I direktor FBI bio je na podu'

U roku od nekoliko sekundi, od kada su se čuli pucnji, našli smo se ispod stola, piše BBC dopisnik Geri O'Donohju, koji je prisustvovao događaju.

On je bio i na mitingu u Pensilvaniji 2024. godine, kada je pokušan atentat na Trampa, u tom trenutku predsedničkog kandidata.

Dok su se novinari skrivali ispod stola, agenti sa šlemovima i pancirnima, sa oružjem uperenim u masu, stajali su okolo, posmatrajući da li ima još pretnji, opisuje O'Donohju.

Oko 30 metara iza nas, prema glavnim vratima, Keš Patel, direktor FBI-ja, ležao je na podu sa svima nama, štiteći njegovu devojku, dok je jedan agent Tajne službe pretrčavao balsku dvoranu da mu pritekne u pomoć, piše.

„Odmah vam misli odlaze na šta se desilo, zašto se desilo i u ovom slučaju naročito - kako.

„Kako je naoružani napadač ponovo mogao da se približi predsedniku?"

Iako su svi putevi oko Hiltona bili zatvoreni satima, obezbeđenje u samom hotelu nije bilo naročito strogo, prenosi BBC dopisnik.

„Čovek na ulazu sa udaljenosti od oko dva metra samo površno pogledao moju kartu.

„Jedan agent me je pregledao detektorom, ali nije pokazao naročito interesovanje za signale koje je izazvao sadržaj unutrašnjeg džepa.

„Ukratko, obezbeđenje je delovalo kao na uobičajenoj Večeri dopisnika iz Bele kuće, samo bez aktuelnog predsednika koji prisustvuje događaju", preneo je.

(BBC News, 04.27.2026)