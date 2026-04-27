Šapić: Privatnici manje koštaju Beograd nego GSP

Beta pre 1 sat

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da privatnici manje koštaju Grad nego Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP), naglašavajući da nijedna linija gradskog prevoza nije privatizovana, već su date privatnicima na 10 godina.

On je za RTS, govoreći o javnom prevozu i današnjoj sednici skupštine, kazao i da privatnici grad koštaju manje nego Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP).

Kazao je da je zahvaljujući privatnicima, i obavezama koje imaju po ugovoru u poslednje tri godine, na ulicama 80 odsto novih vozila.

Kako je naveo, "oni (privatnici) grad koštaju manje nego GSP", piše na sajtu RTS-a.

"Mi GSP sve više subvencionišemo, a privatnici po kilometru dobijaju manje novca nego GSP, ali pošto vodim računa o ljudima, nismo bacili GSP na tržište“, rekao je Šapić.

Kazao je da je prevoz besplatan jer, kako je ukazao, "nije bilo fer da 40 odsto ljudi plaća prevoz i za onih 60 odsto koji neće da plaćaju kartu".

"Ti koji se bune nisu ga nikad plaćali. Kako da ih nateram? Kad uđe komunalni milicajac, pa krene da izbacuje ženu koja nije htela da plati kartu, (...)", rekao je Šapić objašnjavajući zašto nije uspela naplata karata.

Na konstataciju da ekonomisti kažu da je Beograd prezadužen, Šapić je kazao da grad ima kreditni rejting kao i država.

Rekao da ga na društvenim mrežama uglavnom nema jer je, kako je ocenio "javni prostor fekalna kanalizacija na kojem svako priča šta mu padne na pamet".

"Nema smisla pokazivati se u javnosti, sve što kažete zloupotrebljava se i to sam rekao posle izbora za gradonačelnika – da ne želim da se pojavljujem. Imam svoje konferencije za medije, tu kaže ko šta hoće (,,,)", rekao je.

(Beta, 27.04.2026)

Šapić: GSP ne može da se privatizuje

Šapić: GSP ne može da se privatizuje

