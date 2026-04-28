Na današnji dan. 28. april

Danas je utorak 28. april. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1442 - Rođen je engleski kralj Edvard IV, vođa dinastije Jork u građanskom "Ratu dveju ruža" protiv pristalica dinastije Lankaster. Presto je osigurao pobedama svojih snaga 1461. u ključnim bitkama kod Mortimer Krosa i Toutona. Krunu mu je 1470. preoteo prethodnik na prestolu Henri VI, ali je pobedom nad vojskom Lankastera u bici kod Tuksberija 1471. ponovo postao kralj i vladao je do smrti 1483. 1758 - Rođen je američki državnik Džejms Monro, predsednik SAD od