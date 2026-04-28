Blokiran Ormuz ide naruku ambicijama Turske

Još kada je prošlog leta predsednik SAD Donald Trump doveo u Belu kuću predsednika Azerbejdžana Ilhama Aliyeva i premijera Jermenije Nikola Pashinyana da potpišu mirovni sporazum, Recep Tayyip Erdogan je krenuo u intenzivno promovisanje takozvanog Srednjeg koridora kao nove strateške tranzitne putanje za trgovinu energentima i robom između Evrope i Azije. To bi trebalo da bude alternativa koridorima koji idu preko i oko Arabijskog poluostrva ili preko Rusije. Rat u