RHMZ objavio kad stiže zahlađenje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, uz malu do umerenu oblačnost, i toplo.

Sredinom dana i posle podne umereno naoblačenje, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju tek ponegde na jugu i jugozapadu, a ka kraju dana i na jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Narednih dana svežije, a u petak (1. maj) u jutarnjim satima ponegde i sa slabim prizemnim mrazem. U sredu (29. aprila)