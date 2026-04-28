Cene nafte rastu uprkos predlogu Irana da ponovo otvori Ormuski moreuz

Cene nafte nastavljaju da rastu uprkos predlogu Irana da okonča blokadu Ormuskog moreuza u zamenu za odlaganje nuklearnih pregovora sa SAD.

Cena Brent nafte, koja se koristi kao globalni standard za cenu nafte, porasla je za tri procenta danas, pošto ponuda Teherana nije uspela da ublaži zabrinutost trgovaca zbog blokade ovog plovnog puta koji je ključan za globalne zalihe goriva. Cena Brenta je iznosila 111,49 dolara po barelu jutros, što je za 13 procenata više nego prošlog utorka, i poslednji put kada je referentna cena pala ispod 100 dolara. Poslednji rast zabeležen je nakon što je iranski ministar