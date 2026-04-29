Ovo je Trampov plan za Iran?

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, rekao je svojim saradnicima da se pripreme za dugotrajnu blokadu Irana, objavio je juče Volstrit žurnal (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike.

Na nedavnim sastancima, Tramp je odlučio da nastavi da vrši pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte blokiranjem brodarstva do i iz njegovih luka, navodi se u izveštaju, uz napomenu da je razmatrao druge opcije, uključujući nastavak bombardovanja ili napuštanje sukoba, kao nosioce većeg rizika od održavanja blokade. Rojters nije mogao odmah da potvrdi navode u izveštaju. Juče je objavljeno da je Iran predložio Sjedinjenim Državama da ponovo otvore Ormuski moreuz