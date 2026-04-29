Manuel Nojer postavio neslavan rekord Lige šampiona

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Bajern sa 5:4 u okviru prvog meča polufinala Lige šampiona, u meču koji će zlatnim slovima ostati upisan u istoriju pariskog kluba, ali i kao najcrnja tačka u karijeri legendarnog Manuela Nojera.

Iako je utakmica sama po sebi bila spektakularna, sa devet postignutih pogodaka, fokus svetske javnosti nakon meča pao je i na neverovatnu i poražavajuću statistiku kapitena Bavaraca. Naime, Manuel Nojer je postao prvi golman u poslednjih 16 sezona Lige šampiona koji je na jednoj utakmici nokaut faze primio pet ili više golova, a da pritom nije zabeležio nijednu jedinu odbranu! Svaki udarac koji su fudbaleri PSŽ-a uputili u okvir gola Bajerna, završio je iza leđa
Povezane vesti »

Okačite je u Luvr

Okačite je u Luvr

Velike priče pre 14 minuta
Atomski fudbal u Parizu: Devet golova i trijumf PSŽ-a nad Bajernom

Atomski fudbal u Parizu: Devet golova i trijumf PSŽ-a nad Bajernom

Danas pre 39 minuta
PSŽ pobedio Bajern, viđeno čak 9 golova

PSŽ pobedio Bajern, viđeno čak 9 golova

Politika pre 29 minuta
Povezane vesti »

Okačite je u Luvr

Okačite je u Luvr

Velike priče pre 14 minuta
Bešiktaš srpskog trenera Dušana Alimpijevića ostao bez titule u Evrokupu

Bešiktaš srpskog trenera Dušana Alimpijevića ostao bez titule u Evrokupu

Danas pre 39 minuta
Alison Filiks želi šeste Igre!

Alison Filiks želi šeste Igre!

Sportske.net pre 34 minuta
Nikola Đurišić pred debitantskim nastupom za Crvenu zvezdu

Nikola Đurišić pred debitantskim nastupom za Crvenu zvezdu

Danas pre 39 minuta
Atomski fudbal u Parizu: Devet golova i trijumf PSŽ-a nad Bajernom

Atomski fudbal u Parizu: Devet golova i trijumf PSŽ-a nad Bajernom

Danas pre 39 minuta