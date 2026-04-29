Manuel Nojer postavio neslavan rekord Lige šampiona

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Bajern sa 5:4 u okviru prvog meča polufinala Lige šampiona, u meču koji će zlatnim slovima ostati upisan u istoriju pariskog kluba, ali i kao najcrnja tačka u karijeri legendarnog Manuela Nojera.

Iako je utakmica sama po sebi bila spektakularna, sa devet postignutih pogodaka, fokus svetske javnosti nakon meča pao je i na neverovatnu i poražavajuću statistiku kapitena Bavaraca. Naime, Manuel Nojer je postao prvi golman u poslednjih 16 sezona Lige šampiona koji je na jednoj utakmici nokaut faze primio pet ili više golova, a da pritom nije zabeležio nijednu jedinu odbranu! Svaki udarac koji su fudbaleri PSŽ-a uputili u okvir gola Bajerna, završio je iza leđa