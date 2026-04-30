Nikola Milutinov MVP prvih mečeva četvrtfinala Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Nikola Milutinov proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) prvih mečeva četvrtfinala plej-ofa Evrolige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaši Olimpijakosa su pre dva dana u Pireju u prvoj utakmici plej-ofa četvrtfinala Evrolige pobedili Monako rezultatom 91:70. Srpski košarkaš je na ovom meču postigao 13 poena i imao je 10 skokova i tri asistencije za 22 minuta na terenu. On je imao indeks korisnosti 25. Najveći indeks korisnosti na prvim mečevima plej-ofa četvrtfinala Evrolige imao je košarkaš Hapoela Den Oturu - 38, a iza njega sledi igrač Monaka Majk Džejms sa 30. Međutim, MVP nagrada je