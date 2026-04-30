U Srbiji danas oblačno i sveže, u Vojvodini vedro, moguća kiša

Vreme u Srbiji će danas u Vojvodini i na zapadu biti vedro, a u ostatku zemlje oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom i snegom na planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, osim na istoku gde će biti padavina i u toku noći. Duvaće umeren i jak severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od četiri stepena do 10, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti vedro i tokom dana pretežno sunčano. Duvaće umeren severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko sedam stepeni, a najviša dnevna oko 16 stepeni.