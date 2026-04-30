Večeras se u Resniku održava protest zbog otmice aktiviste

Zbor Rakovica pozvao je na protest večeras u 19 časova, povodom jučerašnje otmice njihovog aktiviste nakon studentske akcije tokom koje su deljene nalepnice „Studenti pobeđuju“.

Aktivisti Zbora Rakovica saopštili su da su nakon jučerašnje akcije deljenja nalepnica u Resniku, oko 20.30 časova, njihovi članovi napadnuti, a da su nepoznati muškarci jednog od njih ubacili u crnu „škodu“ i odvezli u nepoznatom pravcu. Mladić je kasnije vraćen kući, a nešto pre ponoći prevezen je na VMA. Zbog ovog incidenta pozvali su na protest u 19 časova. A post shared by Збор грађана Раковице (@zbor.rakovica) Prethodno su se o ovom slučaju oglasili i