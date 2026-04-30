Čekajući izborni megdan

Lansirane spekulacije oko julskih izbora signal su za novu mobilizaciju sistema. Aleksandar Vučić je naglo podigao političku temperaturu jer konflikti i nasilje dodatno homogenizuju naprednjačku bazu, a mržnja zbija redove vlasti

Ovih dana glavna tema svih političara, analitičara i medija su izbori. Poleti tako probni balon i odmah se njime zabavi celokupna javnost, dok onaj koji ga je pustio iz prikrajka motri kuda će vetar da ga odnese. Dešifruju se danima zagonetne poruke predsednika države, osluškuju se ponašanje i kretanje predstavnika vlasti ne bi li se pronašli dokazi hoće li „predmetno nadležna institucija“ raspisati izbore do jula, septembra ili do narednog proleća. A smisao