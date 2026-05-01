Naslovne strane za petak, 1. maj 2026. godine

Beta pre 49 minuta

Beogradska dnevna štampa u prvomajskim prazničnim trobrojima piše o Međunarodnom prazniku rada, donosi mnoštvo intervjua sa političarima, umetnicima i estradnim ličnostima, spekuliše o potencijalnim datumima za održavanje prevremenih parlamentarnih izbora.

BLIC- "O datumu izbora odlučuju državni, a ne partijski razlozi" - rekao predsednik Vučić i da termin izlaska na birališta ne zna čak ni on. "U NIS-u vaša uprava, naša kontrola", poručio u intervjuu direktor mađarskog MOL-a Đerđ Bača.

VEČERNJE NOVOSTI - Reportaža o izgradnji Fruškogorskog koridora: "Dunavske obale sve su bliže". Za "Novosti" govore: književnik Pero Zubac, glumica Marija Bergam, vaterpolista Strahinja Rašović, tekvandoistkinja Aleksandra Perišić...

DANAS - Advokat Zdenko Tomanović o studentskom pokretu i stanju u pravosuđu u tekstu: "Nema tog režima koji će nadvladati studente". "Isceljenje nakon majskih tragedija nedovršeno i na margini", uoči treće godišnjice masovnih ubistava u beogradskoj OŠ "Vladislav Ribnikar", Duboni i Malom Orašju.

POLITIKA - "Širi društveni konsenzus smiruje tenzije u našoj zemlji", tvrdi u prvomajskom itervjuu premijer Macut. "Prizanje Kosova je bila nelegitimna krađa" smatra predsednik donjeg doma češkog parlamenta Tomio Okamura. "Sve, sve, ali zanat", o poslovima sadašnjosti i budućnosti.

(Beta, 01.05.2026)

Naslovne strane za petak, 1. maj 2026. godine

Naslovne strane za petak, 1. maj 2026. godine

Naslovne strane za petak, 1. maj 2026. godine

Naslovne strane za petak, 1. maj 2026. godine

Naslovne strane za petak, 1. maj 2026. godine

Naslovne strane za petak, 1. maj 2026. godine

MUP apeluje na oprez prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom

MUP apeluje na oprez prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom

U Srbiji vedro uz prizemni mraz, najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni

Danas sveže i promenljivo, ponegde i slaba kiša

Prvi maj obeležava se širom sveta kao Praznik rada, sindikati u Srbiji pozivaju vlast na pravedniju raspodelu društvenog…

Prvi maj obeležava se širom sveta kao Praznik rada, sindikati u Srbiji pozivaju vlast na pravedniju raspodelu društvenog bogatstva

A naši radnici nisu znali da se Prvi maj slavi (skoro) svuda

