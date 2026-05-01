Naslovne strane za petak, 1. maj 2026. godine

Beogradska dnevna štampa u prvomajskim prazničnim trobrojima piše o Međunarodnom prazniku rada, donosi mnoštvo intervjua sa političarima, umetnicima i estradnim ličnostima, spekuliše o potencijalnim datumima za održavanje prevremenih parlamentarnih izbora.

BLIC- "O datumu izbora odlučuju državni, a ne partijski razlozi" - rekao predsednik Vučić i da termin izlaska na birališta ne zna čak ni on. "U NIS-u vaša uprava, naša kontrola", poručio u intervjuu direktor mađarskog MOL-a Đerđ Bača.

VEČERNJE NOVOSTI - Reportaža o izgradnji Fruškogorskog koridora: "Dunavske obale sve su bliže". Za "Novosti" govore: književnik Pero Zubac, glumica Marija Bergam, vaterpolista Strahinja Rašović, tekvandoistkinja Aleksandra Perišić...

DANAS - Advokat Zdenko Tomanović o studentskom pokretu i stanju u pravosuđu u tekstu: "Nema tog režima koji će nadvladati studente". "Isceljenje nakon majskih tragedija nedovršeno i na margini", uoči treće godišnjice masovnih ubistava u beogradskoj OŠ "Vladislav Ribnikar", Duboni i Malom Orašju.

POLITIKA - "Širi društveni konsenzus smiruje tenzije u našoj zemlji", tvrdi u prvomajskom itervjuu premijer Macut. "Prizanje Kosova je bila nelegitimna krađa" smatra predsednik donjeg doma češkog parlamenta Tomio Okamura. "Sve, sve, ali zanat", o poslovima sadašnjosti i budućnosti.

(Beta, 01.05.2026)