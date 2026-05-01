AP: Trampova administracija smatra da je rat sa Iranom okončan

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Držaava (SAD) Donalda Trampa ocenila je da je rat sa Iranom "okončan" zbog primirja koje je stupilo na snagu početkom aprila, čime nastoji da izbegne obavezu traženja odobrenja Kongresa za nastavak vojne akcije, prenosi danas Asošijeted pres (AP).

Takvo tumačenje, kako se navodi, izneo je i ministar odbrane Pit Hegset tokom svedočenja u Senatu, gde je rekao da je primirje faktički zaustavilo rat, što znači da administracija nije prekoračila rok od 60 dana predviđen zakonom iz 1973. godine za odobrenje vojne intervencije. Iako je primirje produženo, Iran i dalje kontroliše Ormuski moreuz, dok američka mornarica održava blokadu kako bi sprečila izvoz iranske nafte, navodi AP.
