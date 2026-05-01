Vremenska prognoza za maj: Temperature ceo mesec preko 20 stepeni, ali zato kiša...

Danas (01.05.) ujutro u većem delu Srbije vedro i hladno uz slab (prizemni) mraz. Niska oblačnost, a na pojedinim lokalitetima i magla, očekuju se pretežno u oblasti od jugozapadne Srbije, preko zapadnog Pomoravlja sve do istoka i jugoistoka zemlje.

U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta suvo. Uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo na pojedinim lokalitetima istočne, centralne i južne Srbije. Na visokim planinama kratkotrajno provejavanje snega. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 13 °C na jugu do 19 °C na severozapadu Srbije. Vreme narednih dana Za vikend (02 -