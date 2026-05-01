Vremenska prognoza 2. maj 2026.

U većini mesta suvo, tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Temperature su malo ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Jutarnja od 1 do 7, najviša dnevna do 21 stepen. U glavnom gradu sunce i oblaci. Temperatura do 19 stepeni. Narednih dana slično vreme.

02.05.2026. Subota Ujutro hladno uz slab (prizemni) mraz. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima u većini mesta suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima. Na visokim planinama kratkotrajno provejavanje snega. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7 °S, a najviša dnevna od 15 °S do 21