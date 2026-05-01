Predsednik Ukrajine najavio reformu vojske u junu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je danas novu reformu vojske počev od juna. „Prvo: Postavio sam cilj značajnog povećanja plata na osnovu principa pravičnosti.

Konkretno, borbene misije na frontu, stvarno borbeno i komandno iskustvo i efikasnost vojnika trebalo bi da garantuju povećanje plate“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks (X). On je dodao da bi minimalna plata treba da bude najmanje 30.000 grivni (oko 700 evra) za neborbene pozicije. „Za borbene pozicije trebalo bi da bude nekoliko puta veća. Za komandante, borbene narednike i ukrajinske oficire, plata treba da bude pristojna i znatno veća“, rekao je