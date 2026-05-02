Tramp nije zadovoljan

Danas pre 10 sati  |  Beta
Američki predsednik ;Donald Tramp izjavio je da „nije zadovoljan“ najnovijim predlogom Irana u pregovorima o okončanju rata. „Oni žele sklopiti dogovor, ali ja nisam zadovoljan time, pa ćemo videti što će se dogoditi“, rekao je Tramp novinarima u petak u Beloj kući.

On nije elaborirao ono što vidi kao nedostatke predloga. Predsednik je rekao da su pregovori nastavljeni telefonom nakon što je prošle nedelje otkazao put svojih izaslanika u Pakistan. Izrazio je frustraciju iranskim vodstvom, koje je opisao kao slomljeno. „To je vrlo nepovezano vodstvo“, rekao je. „Svi oni žele sklopiti dogovor, ali svi su zabrljali.“ Ranije danas je Iran predao svoj najnoviji predlog za pregovore sa Sjedinjenim Državama posrednicima u Pakistanu,
